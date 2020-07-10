Добыча угля на государственных шахтах упала за полгода еще на 28%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2020 года сократили добычу рядового угля на 14,3% (на 2,!9 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 13,15 млн тонн.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина .

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за шесть месяцев текущего года сократили добычу на 27,8% (на 513,8 тыс. тонн) – до 1,33 млн тонн.

Шахты Донецкой области в первом полугодии обеспечили добычу 4,92 млн тонн угля (-2,5% к январю-июню 2019 года), Луганской – 95,1 тыс. тонн (-53,3%), Днепропетровской – 7 млн 487,4 тыс. тонн (-20,5%), Львовской – 634,3 тыс. тонн (-2,2%), Волынской – 15,9 тыс. тонн (-43%).

В июне 2020 года добыча рядового угля снизилась на 13,1% (на 331,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,2 млн тонн.

Как сообщалось, угледобывающие предприятия Украины в 2019 году сократили добычу рядового угля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31,22 млн тонн.

В том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнерго, за 2019 год сократили добычу на 13,9% (на 574,2 тыс. тонн) – до 3,57 млн тонн.