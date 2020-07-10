Денежная масса в в июне выросла на 2,2%, – НБУ

Денежная масса в Украине в июне 2020 года возросла на 2,2% - до 1 трлн 612,42 млрд грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,5% – до 532,65 млрд грн.

Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в июне выросли на 3,1% – до 448,44 млрд грн.

Депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1,8% – до 1 трлн 160,91 млрд грн, в частности, депозитный портфель в национальной валюте вырос на 4% – до 699,15 млрд грн, а в инвалюте сократился на 1,4% – до 461,76 млрд грн.

Кредитный портфель банков в июне вырос всего на 0,1% – до 991,47 млрд грн, в том числе объемы кредитов в нацвалюте – на 0,3%, до 606,08 млрд грн, тогда как в инвалюте они сократились на 0,4% – до 385,38 млрд грн.

Чистые международные резервы за июнь увеличились на 6,1% – до $17,48 млрд.

Как сообщалось, в мае 2020 года денежная масса выросла на 2,2%, а денежная база – на 1,5%, в том числе М0 – на 4,1%. Депозитный портфель банков за май увеличился на 1,5%, а кредитный сократился на 1,2%.