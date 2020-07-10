Harley-Davidson уволит 13% сотрудников по всему миру

Harley-Davidson Inc., крупнейший производитель мотоциклов в США, объявил о планах сократить около 700 рабочих мест по всему миру в рамках глобальной реорганизации бизнеса на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщили в компании, план реструктуризации предусматривает сокращение ее глобального штата примерно на 13% и повлечет за собой расходы в размере $42 млн во втором квартале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания отмечает, что сокращения являются частью более широкого стратегического плана и не связаны с воздействием пандемии на экономику. Переход к более рациональной организации потребует уменьшить число сотрудников по всему миру примерно на 700 человек, порядка 500 сотрудников, как ожидается, покинут компанию до конца текущего года. Глобальный штат Harley-Davidson насчитывает около 5600 сотрудников.

Harley-Davidson несколько недель назад возобновила работу заводов в условиях сниженного объема производства, при этом компания ограничила ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.

Кроме того, сообщается, что главный финансовый директор Harley-Davidson Джон Олин ушел из компании в рамках объявленных изменений. Он занимал этот пост с 2009 года.

Компания обещает более подробно рассказать о своем плане реструктуризации позднее в этом месяце, когда будет опубликован ее квартальный отчет.

Как сообщалось, заводы и большинство дилерских центров Harley закрылись в марте в рамках карантинных ограничений.