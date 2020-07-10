БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк упростил требования к организаторам платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №92 от 1 июля, которое вступает в силу с 11 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, постановлением Нацбанк упростил требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты.

"Не нужно будет отражать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросами оверсайта платежных систем. Отныне эти положения должны отражаться во внутренних документах платежной организации платежной системы-резидента", – сказано в сообщении.

В НБУ уточнили, что такие внутренние документы должны быть разработаны в течение трех месяцев с даты внесения сведений о платежной системе в реестр, но до начала проведения в ней операций по переводу средств.

Также изменениями предусмотрено предоставление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также детализированы требования регулятора по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент.

"Такие изменения должны упростить заполнение документов для представления в Национальный банк", – пояснили в НБУ.

Читайте также: Новые правила работы платежных систем не затрагивают оплату коммуналки, – НБУ

Кроме того, постановлением уточнены требования к документам, которые подаются в Нацбанк с целью регистрации международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.

В НБУ уточнили, что уже согласованные на момент вступления в силу изменений документы не требуют доработки в соответствии с новыми изменениями. Однако платежные организации, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры должны учесть новые требования к документам при внесении в них очередных изменений.

При этом изменениями предусмотрено, что документы в Национальный банк теперь могут подаваться и в электронном виде – с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Нацбанк также предусмотрел возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.

НБУ (9510) платіжні системи (381) платежі (349)
Просьба к НБУ. "Новая почта" нагло нарушает разъяснения НБУ по осуществлению оплаты переводов за товар ,на сумму свыше 5тыс грн. наложенным платежем. Причем паспорт предъявляешь для "идентификации". НБУ разъясняя применение закона "о финмониторинге" ясно указал,что при оплате переводов за товар(а Новая почта этим и занимается) никакой ИДЕНТИФИКАЦИИ не требуется,о насильственной "верификации",.вообще речи нет.Это прямое нарушение закона "О защите персональных данных"в части добровольности их представления мутной конторе. А "Новая почта" уперто требуют "верификацию"(скан-копию паспорта,заверенную личной подписью)??!!.а их "крыша"-АО"Рога и копыта" постфинансы"-им в этом способствует.Причем они оба ссылаются на закон "О финмониторинге"-где нет ни слова о "верификации".Говорится только об "идентификации" и то если сумма перевода больше 400 тыс грн.
11.07.2020 16:26 Відповісти

