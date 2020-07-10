Нацбанк упростил требования к организаторам платежных систем
Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №92 от 1 июля, которое вступает в силу с 11 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В частности, постановлением Нацбанк упростил требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты.
"Не нужно будет отражать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросами оверсайта платежных систем. Отныне эти положения должны отражаться во внутренних документах платежной организации платежной системы-резидента", – сказано в сообщении.
В НБУ уточнили, что такие внутренние документы должны быть разработаны в течение трех месяцев с даты внесения сведений о платежной системе в реестр, но до начала проведения в ней операций по переводу средств.
Также изменениями предусмотрено предоставление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также детализированы требования регулятора по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент.
"Такие изменения должны упростить заполнение документов для представления в Национальный банк", – пояснили в НБУ.
Кроме того, постановлением уточнены требования к документам, которые подаются в Нацбанк с целью регистрации международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.
В НБУ уточнили, что уже согласованные на момент вступления в силу изменений документы не требуют доработки в соответствии с новыми изменениями. Однако платежные организации, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры должны учесть новые требования к документам при внесении в них очередных изменений.
При этом изменениями предусмотрено, что документы в Национальный банк теперь могут подаваться и в электронном виде – с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
Нацбанк также предусмотрел возможность получения дубликата свидетельства о согласовании правил/изменений в правила платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора/изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения.
