Минздрав представил обновленный список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию или ПЦР-тестирование.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 9 июля показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В списке по-прежнему остаются Французская Гвиана, США, Панама, Армения, Оман, Бельгия, Перу, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Катар, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Северная Македония, Эквадор, Израиль, Молдова, Экваториальная Гвинея, Россия, Кабо Верде, Габон, Колумбия, Португалия, Чили, Беларусь, Гватемала, Теркс и Кайкос, Аргентина, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Палестина, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Азербайджан, Сейшельские о-ва, Люксембург, Майотта, Коста-Рика, Канада, Сингапур, Ирак, Мавритания, ЦАР, Мальдивы, Мексика, Бангладеш, Египет, Гвинея-Бисау, Сальвадор, Пакистан.

Помимо этого, в обновленный список вошли Эсватини, Албания, Болгария и Чехия.

В то же время из "красной" в "зеленую зону" перешли Суринам, Антигуа и Барбуда, Гаити.

Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной зоне", у Минздрава отсутствуют.

Украина также входит в "красную зону" с показателем 62,4 на 100 тыс. населения.