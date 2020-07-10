БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав представил обновленный список стран "красной зоны"

Минздрав представил обновленный список стран

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный список стран так называемой "красной зоны", после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию или ПЦР-тестирование.

В "красную зону" вошли страны, в которых по состоянию на 9 июля показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 на 100 тыс. населения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В списке по-прежнему остаются Французская Гвиана, США, Панама, Армения, Оман, Бельгия, Перу, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Катар, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Северная Македония, Эквадор, Израиль, Молдова, Экваториальная Гвинея, Россия, Кабо Верде, Габон, Колумбия, Португалия, Чили, Беларусь, Гватемала, Теркс и Кайкос, Аргентина, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Палестина, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Азербайджан, Сейшельские о-ва, Люксембург, Майотта, Коста-Рика, Канада, Сингапур, Ирак, Мавритания, ЦАР, Мальдивы, Мексика, Бангладеш, Египет, Гвинея-Бисау, Сальвадор, Пакистан.

Помимо этого, в обновленный список вошли Эсватини, Албания, Болгария и Чехия.

В то же время из "красной" в "зеленую зону" перешли Суринам, Антигуа и Барбуда, Гаити.

Данные по Великобритании, Испании и Швеции, которые ранее были в "красной зоне", у Минздрава отсутствуют.

Украина также входит в "красную зону" с показателем 62,4 на 100 тыс. населения.

