Экспорт металлолома из Украины упал на 54%

Украинские предприятия в январе-июне текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,81 тыс. тонн (за январь-июнь 2019 года экспортировано 36,723 тыс. тонн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику Государственной таможенной службой, передает БизнесЦензор.

В денежном выражении экспорт металлолома снизился на 57,2% – до $4,31 млн.

В январе экспортировано 2,865 тыс. тонн лома, в феврале – 8,01 тыс. тонн, в марте – 493 тонны, в апреле – 256 тонн, в мае – 4,861 тыс. тонн, в июне – 316 тонн.

В то же время в январе-июне текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 74,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,19 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 46,8% – до $10,42 млн.

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-июне 2020 года импортировали из РФ 1,6 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $481 тыс., тогда как в январе-июне 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали данную продукцию.

Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году снизили экспорт лома черных металлов в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,18 тыс. тонн, нарастив импорт на 17,2% – до 49,93 тыс. тонн.

В денежном выражении экспорт металлолома в 2019 году упал в 9 раз – до $11,78 млн. Импорт снизился в денежном выражении снизился на 6,4% – до $34,25 млн.