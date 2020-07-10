ЕБРР выделил "Украэроруху" кредит на 25 миллионов евро (обновлено)

Европейский банк реконструкции и развития предоставит Государственному предприятию обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") кредит в размере 25 млн евро для поддержки авиаотрасли.

Об этом сообщил министр инфраструкутры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания – "Украэрорух" – является частью критической инфраструктуры для государства", – написал Криклий.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, кредит ЕБРР рассчитан на три года и будет направлен на пополнение оборотных средств "Украэроруха".

Соглашение об этом подписали заместитель председателя ЕБРР в Украине Марк Магалецкий и руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак.

"Целевым назначением кредита будет пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, выплату обязательных платежей в бюджет и целевые фонды и финансирование критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов. Это позволит сформировать определенный запас прочности для постепенного выхода предприятия из кризиса", – утонил Ярмак.

В министерстве напомнили, что "Украэрорух" не финансируется из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям аэронавигационное обслуживание. Таким образом, в результате кризиса отрасли госпредприятие оказалось перед угрозой потери возможности поддерживать операционную деятельность и выполнять социальные гарантии перед работниками.

Как сообщалось, в марте из-за введения карантинных ограничений, включающих ограничение полетов, государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") перешло в режим простоя.