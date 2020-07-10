Экспорт железной руды подскочил на 17%, – Таможенная служба

Горнорудные предприятия Украины в январе-июне текущего года увеличили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,15 млн тонн, валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 8,7% – до $1,86 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистику, обнародованную Государственной таможенной службой, передает БизнесЦензор.

В то же время в Украину за шесть месяцев 2020 года импортировано ЖРС на $28 тыс. из Нидерландов, на $10 тыс. из Швеции, на $1 тыс. из Германии и на $1 тыс. из Венгрии в суммарном объеме 84 тонны.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила экспорт ЖРС в натуральном выражении на 8,1% по сравнению с 2018 годом – до 39,9 млн тонн, нарастив поставки в денежном выражении на 18,5% – до $3,4 млрд. Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (34,4% поставок в денежном выражении), Польшу (12,17%) и Чехию (10,13%).

Импорт ЖРС в Украину в прошлом году составил 14,25 тыс. тонн на сумму $1,41 млн по сравнению с 111,73 тыс. тонн на $8,3 млн в 2018 году. Поставки осуществлялись из РФ (90,86% в денежном выражении), Нидерландов (5,95%) и Великобритании (2,34%).