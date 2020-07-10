От независимости НБУ зависит доступ Украины к кредитам, – Moody's

Неопределенность в отношении потенциального главы Национального банка Украины и независимости центробанка в целом ставит под угрозу внешнее финансирование Украины.

Так полагают аналитики Международного рейтингового агентства Moody's, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в материалах обзора Credit Outlook, это происходит в условиях повышенной потребности в ликвидности и уязвимости к внешним шокам. По оценкам аналитиков, Украине потребуются $7,35 млрд для погашений во второй половине 2020 года при дефиците госбюджета в размере 7,5% ВВП.

"В целом, по нашим оценкам, валовые потребности правительства в финансировании на 2020 год составят около 16% ВВП, в следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще ситуация останется сложной", - указали в Moody's.

В то же время дальнейшие выплаты МВФ и других кредиторов, вероятно, будут зависеть от обеспечения независимости центробанка. Это явный политический приоритет текущей программы с Фондом, подчеркнули аналитики. В том числе от этого будет зависеть также получение $350 млн от Всемирного банка в рамках первой из двух запланированных программ, которая была утверждена в конце июня.

"Посягательства на автономию НБУ ослабят настроения иностранных инвесторов", - отмечается в отчете.