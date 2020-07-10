Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 5 раз
Чистая покупка валюты Национальным банком Украины в период с 6 по 10 июля увеличилась до $92 млн, по сравнению с $18,9 млн неделей ранее.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В частности, на минувшей неделе НБУ купил $92 млн в ходе интервенций по единому курсу. При этом валюту регулятор не продавал.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,98 млрд, а продал – $2,94 млрд.
Как сообщалось, на фоне отставки НБУ Якова Смолия чистая покупка валюты Национальным банком Украины в период с 30 июня по 3 июля сократилась до $18,9 млн, по сравнению с $424,5 млн неделей ранее. В частности, НБУ купил $169,8 млн, а продал $150,9 млн.
