Кабмин одобрил выход Украины из антимонопольного договора в рамках СНГ

Кабинет министров утвердил законопроект "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" СНГ и направил его в Верховную Раду.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №845-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Подать в Верховную Раду проект закона "О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики" с целью выхода из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества независимых государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного законом Украины от 16 января 2003 года №449-IV с оговоркой", – сказано в документе.

Как сообщалось, 7 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.