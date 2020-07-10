Кабмин передал на приватизацию бывший завод "Трансмаш"

Кабинет министров принял решение передать единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Трансмаш" в сферу управления Фонда государственного имущества.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №850-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно данным на сайте Фонда госимущетсва, имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Трансмаш" выставлялся на приватизацию в 2019 году со стартовой ценой 40,44 млн грн.

В состав единого имущественного комплекса бывшего госпредприятия "Трансмаш" входят 37 объектов недвижимости, из них 15 объектов незавершенного строительства (готовность объектов составляет примерно 60-70%), 10 инвентарных единиц колесных транспортных средств, 986 инвентарных единиц оборудования и инвентаря. Здания и сооружения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Общая площадь земельных участков составляет 201,2 тыс. м, на которых расположены здания и сооружения, они находятся в пользовании ООО "Трансмаш".