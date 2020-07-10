БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин передал на приватизацию бывший завод "Трансмаш"

Кабмин передал на приватизацию бывший завод

Кабинет министров принял решение передать единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Трансмаш" в сферу управления Фонда государственного имущества.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №850-р от 8 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно данным на сайте Фонда госимущетсва, имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Трансмаш" выставлялся на приватизацию в 2019 году со стартовой ценой 40,44 млн грн.

В состав единого имущественного комплекса бывшего госпредприятия "Трансмаш" входят 37 объектов недвижимости, из них 15 объектов незавершенного строительства (готовность объектов составляет примерно 60-70%), 10 инвентарных единиц колесных транспортных средств, 986 инвентарных единиц оборудования и инвентаря. Здания и сооружения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Общая площадь земельных участков составляет 201,2 тыс. м, на которых расположены здания и сооружения, они находятся в пользовании ООО "Трансмаш".

Все происходит четко по схеме разграбления государства. Сначала создается паразитическая прокладка АО,ООО и пр "Рога с копытами",между успешным госпредприятием и потребителями,которая перехватывает прибыль и "харчуется" на прибавочной стоимости, причем сами ничего не делая для улучшения производства,наоборот их задача угробить все что шевелиться и довести гос.предприятие до банкротства.Кстати этим рткрыто занимаются и "наб.советы"-с аналогичными заданиями..Результат известен практикой 30 -летия "лохореформ"..Успешные бюджетообразующие предприятия усилиями "эффективных частных менеджеров"-по сути открытых врагов экономического развития,приходят в упадок и продаются с молотка за копейки прохвостам , Персонал вытесняется за кордон,оборудование-на металлолом,а территория застраивается очередными многоэтажными курятниками, жильцы которых попадают под преступные законы №№417,1565(Управляйки-ОСББ),существующие за счет нарушения 11 статей Конституции Украины,по сути вне правового поля,по дебильному закону"оферты",придуманном для скрытия подобных правовых преступлений..В СССР да и в Китае ОБОП и ОБЭП с такими открытыми вредителями не церемонились-они получали то,что заработали.А в Украине ,вопреки Конституции создана законодательная база,этому процессу способствующая.Поэтому на выходе мы "маем,то что маем".А КСУ как то самоустранился от "процесса" открытого грабежа государства,за счет нарушения правовых норм прямого действия,на жаль. Всем добра.
12.07.2020 04:48 Відповісти

