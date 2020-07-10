Промышленность сократила потребление электроэнергии на 6%, – "Укрэнерго"

В январе-июне 2020 года потребление электроэнергии промышленными предприятиями сократилось на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – с 25,76 млрд кВт-ч до 24,17 млрд кВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В частности, больше всего сократилось потребление электроэнергии машиностроительной отраслью – на 20% (15,65 млрд кВт-ч против 19,56 млрд кВт-ч), а также транспортом – на 17,7% (2,79 млрд кВт-ч против 3,4 млрд кВт-ч).

В то же время, в первом полугодии увеличилось потребление электроэнергии населением – на 2,9% (до 18,97 млрд кВт-ч против 18,4 млрд кВт-ч), а также химической и нефтехимической промышленностью – на 16,4% (1,96 млрд кВт-ч против 1,68 млрд кВт-ч).

В целом по итогам первого полугодия падение потребления электроэнергии составило 4,9% (58,6 млрд кВт-ч против 61,6 млрд кВт-ч).

В частности, в июне, по оперативным данным, потребление электроэнергии (без учета потерь в электросетях) в энергосистеме Украины уменьшилось на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года, – до 8,9 млрд кВт-ч против 9,3 млрд кВт-ч.

"В июне практически все группы потребителей снизили потребление, кроме населения, химической и нефтехимической промышленности, а также сельхозпотребителей (+11,5%, +7% и +0,3% по сравнению с июнем 2019 года)", – отмечается в сообщении.

Наибольший спад за указанный период продемонстрировали транспортный сектор (-24,2%), машиностроительная отрасль (-20,7%), коммунально-бытовые предприятия (-19,2%), другие непромышленные потребители (-11,6%) пищевая и перерабатывающая промышленность (-8,7%), топливная промышленность (-6,9%). В целом, уровень потребления промышленности в июне снизился на 4,2% по сравнению с июнем 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч), до 120,08 млрд кВт-ч.