"Энергоатом" может увеличить производство электроэнергии на 3 млрд кВт-ч в год

НАЭК "Энергоатом" допускает возможность увеличения им объема производства электроэнергии во втором полугодии, что в годовом измерении превысит показатели, утвержденные прогнозным энергетическом балансом, почти на 3 млрд кВт-ч.

Об этом сообщил "Энергоатом" со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

"Укрэнерго" согласилось с предложением "Энергоатома" увеличить объем производства электроэнергии до 76,5 млрд кВт-ч в год вместо предусмотренных в прогнозном энергобалансе 73,7 млрд кВт-ч", – говорится в сообщении.

В письме на имя врио министра энергетики Ольги Буславец и врио президента "Энергоатома" Петра Котина "Укрэнерго" отметило, что предложения "Энергоатома" об увеличении производства электроэнергии отечественными атомными электростанциями во втором полугодии этого года могут быть "частично приняты энергосистемой страны".

"Укрэнерго" связывает возможность увеличения объема атомной энергии, в том числе, с превышением потребления электроэнергии в июле-августе 2020 года по сравнению с показателями, предусмотренными в энергобалансе, утвержденном Минэнерго 28 апреля.

В НАЭК подчеркнули, что компания готова к увеличению объемов производства, уточнив, что по состоянию на 10 июля наличная генерирующая мощность украинских АЭС составляет 9915 МВт, текущая – 7845 МВт.

Как сообщалось, согласно прогнозному балансу, производство электрической энергии в 2020 году сократится на 7% по сравнению с фактическим показателем 2019 года – до 143,090 млрд кВт-ч.

Выработка АЭС, в частности, ожидается на уровне 73,700 млрд кВт-ч, что на 11,2% ниже факта 2019 года.

Потребление электрической энергии, согласно новому балансу, снизится на 7,4% по сравнению с прошлым годом – до 139,156 млрд кВт-ч.