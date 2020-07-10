Объем безналичных операций с платежными картами впервые превысил 55%

Доля безналичных операций в мае составила 55,5% от объема всех операций с использованием платежных карт, тогда как по итогам 2019 года она составляла 50,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Во время карантина безналичные платежи доказали свою безопасность и удобство. Поэтому выбор украинсцев в пользу кешлес очевиден.

По количеству операций с платежными картами на безналичные операции пришлось 87%.

В НБУ также сообщили, что теперь статистика о состоянии карточного рынка будет публиковаться ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше. Это связано с тем, что с начала года изменилась периодичность предоставления банками статистической информации о платежных картах.

Как сообщалось, по итогам 2019 года доля объема безналичных операций составила 50,3% от всех операций с использованием платежных карт, тогда как по итогам 2018 года этот показатель составлял 45,1%, а еще пять лет назад – лишь 25%.