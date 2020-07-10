ЕБРР может выделить "Астарте" дополнительный кредит на $10 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития может выделить ООО "Зерно-Агротрейд" из агропромхолдинга "Астарта" кредит $10 млн на пополнение оборотных средств.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Совет директоров планирует рассмотреть проект 22 июля этого года.

Такое финансирование создаст дополнительную подушку ликвидности для компании во время кризиса COVID-19, отмечается в документе.

ЕБРР указывает, что этот кредит является дополнительным траншем к выделенному в августе 2018 года кредиту на $20 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.