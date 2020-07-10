Visa запустила упрощенную функцию онлайн-оплаты для продавцов и покупателей

Платежная система Visa расширила функционал Click to Pay, упростив функцию онлайн-оплаты для продавцов и покупателей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Visa Ukraine, передает БизнесЦензор.

Так, на сайтах розничной торговли и в мобильных приложениях, отражающих пиктограмму Click to Pay, потребителям, которые предварительно добавили свою карту, не нужно будет вводить 16-значный номер карты и запоминать пароли для осуществления покупки.

Visa полагает, что расширение функционала Click to Pay для продавцов снизит число отказов клиентов при оплате выбранных заказов или при благотворительных взносах.

В пресс-релизе также указывается, что для предоставления нового сервиса широкому кругу продавцов Visa сотрудничает с поставщиками платежных услуг и эквайерами, в том числе с "Приватбанком" и "ТАСкомбанком", Украинским процессинговым центром, Portmone.com, Tranzzo, iPay.ua и с Tickets Travel Network (TTN, в Украине представлена дочерней компанией Tickets UA).