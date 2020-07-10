Рост цен сдерживает слабый спрос со стороны населения, – НБУ

Потребительская инфляция в июне 2020 года в годовом измерении ускорилась до 2,4% (с 1,7% в мае), что меньше прогноза Национального банка и ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентного пункта.

Об этом говорится в комментарии НБУ, передает БизнесЦензор.

"Рост цен сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы. В то же время происходило удорожание сырых продуктов из-за неблагоприятных погодных условий", – отмечают в НБУ.

Базовая инфляция по итогам июня не изменилась, если сравнить с маем, и составила 3% в годовом измерении.

"Фундаментальное инфляционное давление сдерживали слабый внутренний спрос и стабильная ситуация на валютном рынке", – сказано в комментарии Нацбанка.

В частности, темпы падения цен на непродовольственные товары находились практически на уровне предыдущего месяца (1,3% г/г). Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также остались почти неизменными (3,7% г/г). Стабильной была и динамика роста цен на услуги (8,4% г/г).

При этом в июне стремительно ускорился рост цен на сырые продукты питания (до 5% г/г). Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 3,2% г/г), удешевление топлива замедлилось (до 26,5% г/г), отражая прежде всего возобновление роста мировых цен на нефть.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после повышения на 0,3% в мае и на 0,8% в апреле и марте, с начала года инфляция ускорилась до 2%.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам июня ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае, 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта. Базовая инфляция в апреле упала до 0% после 0,1% а мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте.