Украина и Турция планируют соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром, который находился в Украине с рабочим визитом, возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

Отметив усиление стратегического партнерства между Украиной и Турцией, собеседники обсудили реализацию "дорожной карты" украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которая была подписана 22 июня текущего года.

Среди прочего, был сделан акцент на необходимости проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Представитель турецкого правительства положительно оценил динамику развития украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере. Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность создания двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Зеленский поблагодарил турецкую сторону за финансовую помощь, направленную на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, которые погибли, защищая родину. Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. В ходе разговора также был поднят ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.