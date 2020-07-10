Ryanair запустит 17 маршрут из Украины в Италию

Ryanair в летнем расписании 2021 года намерен запустить 17 по счету маршрут из Украины в Италию между Львовом и Пизой.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования лоукоста, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Полеты начнут выполняться с 30 марта 2021 года с частотой два раза в неделю по вторникам и субботам.

В примечании во время бронирования указано, что рейсы подлежат одобрению со стороны властей. Однако авиабилеты уже продаются по цене от 26 евро в одну сторону с учетом перевозки небольшого предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Фактическим авиаперевозчиком выступит купленная в 2019 году "дочка" лоукоста Malta Air, которая будет выполнять полеты от имени Ryanair.

Таким образом, общее число маршрутов Ryanair из Львова в Италию в летнем расписании 2021 года составит девять. Авиакомпания в начале июля уже начала полеты в Рим, Бергамо и Болонью. С летнего расписания 2021 года добавятся рейсы из Львова в Пизу, Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией.

Сейчас Ryanair также летает из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью, Рим, из Одессы в Бергамо, Болонью и Рим, из Харькова в Бергамо. Все эти маршруты открыты в начале июля.