Совет НБУ утвердит Основные принципы денежно-кредитной политики в сентябре

Совет Национального банка Украины в сентябре 2020 года утвердит Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщил глава органа Богдан Данилишин в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, Совет НБУ на заседании 10 июля принял к сведению предложения правления Нацбанка к материалам Основных принципов денежно-кредитной политики.

Как сообщила пресс-служба НБУ, в ходе презентации замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб отметил, что для дальнейшего обеспечения макрофинансовой стабильности и устойчивого экономического развития Украины необходимо продолжать последовательную монетарную политику и не уступать тем принципам, на которых она строилась в 2015-2020 годах.

Сологуб добавил, что Основные принципы разработаны с учетом целей, принципов и инструментов, определенных Стратегией монетарной политики, что позволяет сохранить последовательность политики центробанка.

Он также уточнил, что ключевые стратегические характеристики монетарной политики, предлагаемые к утверждению в Основных принципах, соответствуют обязательствам Украины перед МВФ.

Пресс-служба добавила, что в ходе заседания правление НБУ предложило продолжать политику таргетирования инфляции для обеспечения ценовой и финансовой стабильности и содействия устойчивым темпам прироста ВВП, а также поддерживать темпы роста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений 1 процентный пункт.

Правление центробанка также предложило соблюдать и в дальнейшем режим плавающего курсообразования и не таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

Во время презентации правление НБУ уточнило, что решения по монетарной политике будут оставаться предсказуемыми, последовательными и направленными на приведение инфляции к цели 5% в перспективе 9-18 месяцев.

Данилишин отметил, что в ходе заседания Совет НБУ также признал систему внутреннего контроля (СВК) центробанка не соответствующей в полной мере критериям надежности и результативности, которые определены положением об осуществлении надзора за СВК.

С целью повышения надежности СВК Совет НБУ рекомендовал правлению Нацбанка улучшить подготовку отчета в части раскрытия информации, подтверждающей эффективность и результативность выполнения функций, а также усовершенствовать базу данных рисков и недостатков, которая является основной его подготовки.

Указывается, что Совет НБУ также рекомендовал Нацбанку принимать эффективные меры воздействия в соответствии с действующим законодательством к должностным лицам, которые не обеспечивают действенную СВК и сосредоточить усилия на усилении "первой линии защиты" как основы обеспечения эффективной СВК.

Кроме того, Совет НБУ отметил, что регулятору следует проанализировать наличие концентрации функций и полномочий на уровне отдельных структурных подразделений и принять меры по их устранению, а также обратить внимание на действенность организации функции комплаенс в НБУ и на эффективность начатых новых подходов к совершенствованию процессной деятельности.

В ходе заседания Совет НБУ назначил главой Аудиторского комитета органа Елену Щербакову вместо Веры Рычаковской ввиду истечения срока полномочий последней.