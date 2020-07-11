"Укрзализныця" восстанавливает курсирования 38 пригородных и 3 региональных поездов
Со следующей недели АО "Укрзализныця" восстанавливает курсирования 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 - на территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.
В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.
"Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - сообщает "Укрзализныця".
