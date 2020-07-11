БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Украине за сутки обнаружили 800 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено 800 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает БизнесЦензор.

Также за последние сутки 861 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 27 умерли. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 52843, количество случаев выздоровления - 26661, количество летальных случаев от этой болезни - 1372.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 25 810 человек, что на 88 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (125), Закарпатской области, Львовской области (119), Закарпатской области (108).

Вот интересно. О чем статья? Мы все 100% жителей Украины являемся носителями одного или нескольких штаммов того или другого "короновируса",,или антител к ним(которые определяются еще 2 - 3 месяца) после окончания сезона заболеваний (ноябрь-май) которых известно 40 видов еще с 50х годов. Один из короновирусов "SARS-COV-2" утверждает ВООЗ ,вызывает болезнь "Ковид-19". Об этом в статье нет ни слова(без обид). Так как вирус мутирует каждый месяц,проходя через имунные системы сотен миллионов людей и к концу сезона ослабевает ,становится импотентом,неспособным к заражению,любая инфекция ОРВИ идет на спад и прекращается до начала следующего сезона.Так было все 2000 лет истории человечества.В каждой стране,или группе стран имеется свой штамм вируса-"А"В"С" и т.д ,которые определяются электронной микроскопией (а не тестированием),которую МОЗ Украины обещал внедрить для выборочной перепроверки результатов "тестирования" частных лабораторий, "харчующихся на бюджете.-но пока сам "вирус" никто из наших научных специалистов в глаза не видел,но все об этом говорят..Если видел,то об этом нет никакой информации,кто видел конкретно и какой штамм вируса "SARS-COV-2" в Украине? В Китае например "А" .,в ЕС- "В"(причем они разные в Италии и Германии,например),в США -"С", к каждому штамму свой тест. Тесты к штамму "А" не определяют штамм "В" и "С" Или определяют? В общем на эти простые вопросы пока ответов нет,как нет и независимых лабораторий с гос.финансированием санэпидстанций.,оборудованных электронными микроскопами , которые как раз и должны заниматься подобными вопросами. А доверия к результатам частных лабораторий нет,от слова совсем,они заинтересованы как можно большем количестве "инфицированных",бизнес есть бизнес.Это не я придумал. Об этом говорил премьер Англии Б.Джонсон- " ПЦР" диагностика-это "Однорукий бандит" и президент Танзании- "ПЦР-это лохотрон". Всем добра.
