В Украине за сутки обнаружили 800 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено 800 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает БизнесЦензор.

Также за последние сутки 861 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 27 умерли. Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 52843, количество случаев выздоровления - 26661, количество летальных случаев от этой болезни - 1372.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 25 810 человек, что на 88 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (125), Закарпатской области, Львовской области (119), Закарпатской области (108).