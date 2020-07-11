Европейский компании потеряли $100 миллиардов выручки из-за пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стоила европейским компаниям более $100 млрд потерянной выручки с начала 2020 года, свидетельствуют подсчеты Dow Jones.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Больше других пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Среди тех, кто выиграл в этих условиях – продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности порядка $102,66 млрд выручки. В то же время, добавленная выручка компаний, полученная в том числе за счет повышения спроса на лекарства и продукты питания, составила $23,87 млрд.

Потери нефтекомпаний с начала года составили порядка $41,53 млрд, то есть 40% всей недополученной европейским бизнесом выручки. В частности, Royal Dutch Shell сообщила о снижении выручки в первом квартале 2020 года на 29%, или $23,71 млрд, на фоне падения спроса на нефть и обвала цен.

Французская Total SA, британская BP и испанская Repsol потеряли в общей сложности $16,47 млрд выручки в первом квартале.

В автомобильном секторе потерянная выручка составила $13,64 млрд в первом квартале, причем Volkswagen AG и Fiat Chrysler Automobiles NV вошли в десятку наиболее серьезно пострадавших в результате кризиса европейских компаний.

Авиакомпании региона объявили о снижении доходов в общей сложности на $4,29 млрд, причем выручка Deutsche Lufthansa AG в январе-марте упала на $1,56 млрд.

Если продуктовые ритейлеры, такие как нидерландская Ahold Delhaize, владелец сетей супермаркетов Stop & Shop и Giant Food, выиграли в результате существенного роста спроса на продовольственные товары в период пандемии, то магазины одежды, обуви и аксессуаров оказались в числе проигравших.

Так, выручка шведской Hennes & Mauritz AB по итогам квартала, завершившегося 31 мая, упала вдвое, поскольку компании из-за пандемии пришлось закрыть почти 80% магазинов. Inditex, владеющая брендами Massimo Dutti и Pull & Bear, объявила о снижении выручки в первом финансовом квартале (февраль-апрель) за 44%.

Среди люксовых брендов больше всех пострадал французский конгломерат LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, выручка которого в первом квартале текущего года упала на $2,12 млрд.

Влияние пандемии на показатели банков, страховщиков и других финансовых компаний было неоднозначным. Так, германский страховщик Allianz SE, а также банки Barclays и UBS оказались в прибыли, тогда как другие представители сектора потеряли в доходах.

Главный сектор, оказавшийся в выигрыше в результате пандемии - фармацевтический. В список 10 лучших по темпам роста выручки европейских компаний - фармпроизводители Novartis AG, AstraZeneca Plc и Merk KGaA, а также поставщик медицинских товаров Fresenius SE.