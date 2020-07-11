Трамп подтвердил кибератаку против "фабрики троллей" из РФ

Президент США Дональд Трамп в 2018 году одобрил проведение кибератаки, нацеленной на российское Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей", пишет обозреватель издания The Washington Post Марк Тисен.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По словам журналиста, который несколькими днями ранее провел интервью с главой Белого дома, Трамп в ответ на вопрос, санкционировал ли он атаку, произнес: "Верно".

Президент объяснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о вмешательстве российской стороны в выборы в Соединенных Штатах. Издание сообщало о хакерской атаке еще в феврале 2019-го, однако глава государства прежде не подтверждал ее проведение.

По словам Трампа, кибератака являлась лишь одним из элементов политики американских властей в отношении РФ. "Никто не проявляет к России больше жесткости, чем я", - подчеркнул президент. Он отнес к списку действий, нацеленных на противодействие России, поставки вооружений Украине, превращение США в "государство номер один по добыче нефти", а также неоднократную критику газопровода "Северный поток - 2".

Агентство интернет-исследований из Санкт-Петербурга считают одной из компаний, которые воздействуют на общественное мнение в социальных сетях в интересах Кремля. Фирму связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".

Российские власти многократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.