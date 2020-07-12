Эстония запретила полеты из Украины

Власти Эстонии запретили прямое авиасообщение с Украиной. Из-за этого Wizz Air приостановил выполнение прямых регулярных рейсов из Киева, Львова и Харькова в Таллинн.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, это связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Украине. Согласно решению министерства экономики и инфраструктуры Эстонии, рейсы могут выполняться только в страны, где число заболевших за последние 14 дней не превышает 25 на 100 тыс. населения.

Из информации эстонских властей по состоянию на 10 июля следует, что для Украины этот показатель составляет 27,5. Для сравнения, в Беларуси за последние две недели выявили 42,6 заболевших на 100 тыс. населения, в России - 63,9 на 100 тыс. населения.

На сайте министерства экономики и инфраструктуры Эстонии указано, что ограничения действуют до 14 июля. Однако эстонская общественная телерадиокомпания ERR сообщила, что следующий пересмотр списка стран, полеты куда разрешены, состоится 28 июля.

После этого Wizz Air закрыл продажи билетов на рейсы между Украиной и Эстонией до конца июля.

"Мы сожалеем за неудобства, которые эта ситуация создала пассажирам, но мы следуем требованиям законодательства. Надеемся, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вскоре снизится до 25 или меньше на 100 тыс. населения за последние 14 дней, и Wizz Air снова сможет перезапустить маршруты", - сообщил коммерческий директор аэропорта Таллинн Ээро Пяргмяэ.

Помимо Эстонии прямой запрет на полеты в Украину установила Австрия. На данный момент он действует до 15 июля, однако ранее ограничения продлевали неоднократно.