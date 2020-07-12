Харьковская область может закупить 18 школьных спецавтобусов Ataman за 42,4 миллиона

ЧП "Автомобильная компания "Укравтоснаб" (Харьков) может поставить в адрес Харьковской облгосадминистрации 18 специальных школьных автобусов Ataman производства завода "Черкасский автобус", приспособленных для перевозки школьников с ограниченными физическими возможностями, за 42,4 млн грн при ожидаемой сумме закупки более 44,2 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно объявлению на портале ProZorro, компания "Укравтоснаб" 9 июля признана победителем соответствующего тендера, в котором также участвовало ООО "Люмикар" (Киев) с аналогичными автобусами Ataman, но за 43 млн 979,4 тыс. грн, а также Торговый дом "Эталон Авто" с автобусами "Эталон" за 43 млн 979,5 тыс. грн.

Автобусы, рассчитанные на 26 мест, с возможностью перевозки учеников с ограниченными возможностями передвижения, должны быть поставлены в 14 населенных пунктов области (по 1-2 единице), срок поставки – до 28 августа текущего года.

Как сообщалось, тендер был объявлен 25 мая 2020 года, и аукцион был намечен на 4 августа.

Предполагается 100-процентная послеоплата в течение 30 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи автобусов.

ЧП "АК "Укравтоснаб" с уставным капиталом 5 тыс. грн зарегистрировано в 2008 году, основная специализация – торговля автомобилями и другими транспортными средствами. Владелец компании – харьковчанин Сергей Волошенюк.

Компания имеет автосалон в Харькове, предлагает легковые автомобили Lada, Ravon, коммерческие ГАЗ и УАЗ, автобусы Ataman, Эталон, ПАЗ, грузовики МАЗ и коммунальную автотехнику.