В Украине за прошлые 678 человек заболели коронавирусом

Количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине вновь превысило отметку в 26 тыс.: за минувшие сутки по состоянию на утро 12 июля в Украине выявлено 678 новых случаев заболевания, 457 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 умерли.

Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее, 11 июля сообщалось о 800 новых случаях заболевания COVID-19, 10 июля – о 819 инфицированных, 9 июля - о 810 новых случаях заболевания; 8 июля было 807 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный рекорд – 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро 12 июля 53 521 человек, выздоровевших – 26 118, умерли с начала пандемии от коронавируса 1 383 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (121) и Ривненской (78) областях, а также в Закарпатской области и в Киеве (по 67). В Хмельницкой области за сутки выздоровели более трети (81) всех болевших.