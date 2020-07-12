"Укрзализныця" возобновит работу поездов на 38 пригородных маршрутах

Со следующей недели "Укрзализныця" восстанавливает курсирования 34 пригородных и 3 региональных поездов, из которых 30 - по территории обслуживания Юго-Западной железной дороги и 4 - Приднепровской. В указанных поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения.

По региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога":

№ 6701 Терещенская - Новгород-Северский, 6:40 - 7:56;

№ 6703 Терещенская - Семеновка, 10:20 -13: 05;

№ 6702 Новгород-Северский - Терещенская, 08:12 - 09:33;

№ 6704 Семеновка - Терещенская, 14:29 - 17:24;

№ 6249 Казатин-1 - Шепетовка, 4:17 - 7:24;

№ 6252 Шепетовка - Казатин-1, 8:25 - 11:30;

№ 6253 Казатин-1 - Шепетовка, 10:35 - 13:38;

№ 6254 Шепетовка - Казатин-1, 14:25 - 17:29;

№ 6255 Казатин-1 - Бердичев, 17:30 - 18:10;

№ 6256 Бердичев - Казатин-1, 18:20 - 18:54;

№ 6257 Казатин-1 - Бердичев, 19:05 - 19:45;

№ 6258 Бердичев - Казатин-1, 20:00 - 20:34;

№ 6259 Казатин-1 - Шепетовка, 20:52 - 23:57;

№ 6260 Шепетовка - Казатин-1, 20:25 - 23:28;

№ 6281 Шепетовка - Здолбунов, 4:10 - 6:03;

№ 6282 Здолбунов - Шепетовка, 6:22 - 7:58;

№ 6283 Шепетовка - Ривне, 8:52 - 11:04;

№ 6286 Ривне - Шепетовка, 17:36 - 19:36;

№ 6221 Шепетовка - Лановцы, 8:47 - 11:48;

№ 6222 Лановцы - Шепетовка, 3:38 - 6:55;

№ 6223 Шепетовка - Лановцы, 21:00 - 23:58;

№ 6224 Лановцы - Шепетовка, 13:20 - 16:39;

№ 6291 Погребище - Казатин-1, 4:21 - 6:33;

№ 6292/6293 Казатин-1 - Жашков, 9:40 - 14:16;

№ 6294/6295 Жашков - Казатин-1, 14:43 - 19:22;

№ 6296 Казатин-1 - Погребище, 20:52 - 23:03;

№ 6501 Коростень - Шепетовка 09:35 - 12:52 кроме воскресенья;

№ 6501 Коростень - Шепетовка 09:35 - 13:58 по воскресеньям;

№ 6502 Шепетовка - Коростень, 3:16 - 7:08 по понедельникам, средам и субботам;

№ 6502 Новоград-Волынский - Коростень, 4:57 - 7:08 кроме понедельника, среды и субботы;

№ 6503 Коростень - Шепетовка, 20:35 - 00:13 по вторникам, пятницам и воскресеньям;

№ 6503 Коростень - Новоград-Волынский, 20:35 - 22:48 кроме вторника, пятницы и воскресенья;

№ 6504 Шепетовка - Коростень, 15:50 - 19:16;

№ 885 Киев - Ривне, 12:17 - 20:18 по 5, 6, 7 дням недели;

№ 886 Ривне - Шепетовка, 20:35 - 22:48 по 5, 6, 7 дням недели;

№ 870 Шепетовка - Киев, 3:39 - 9:42 по 6, 7, 1 дням недели.

По региональному филиалу "Приднепровская железная дорога":

№ 6466 Тимкове - Пятихатки, 5:58 - 10:35;

№ 6027 Днепр-Главный - Кривой Рог-Главный, 12:57 - 17:05;

№ 6536 Пятихатки - Днепр-Главный, 18:45 - 21:02 кроме субботы;

№ 6509 Пятихатки - Тимкове, 17:03 - 21:57.

Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.