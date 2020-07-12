В аэропортах Киева и Львова будут тестировать на коронавирус

В аэропортах Киева и Львова работают над установлением лабораторий для тестирования на COVID-19. В случае отрицательного результата прибывшие пассажиры будут освобождены от двухнедельной обсервации.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтоб прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию", - сказано в соощении.

Во избежание скопления людей возле лабораторий Криклий провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязи выдачу результатов к приложению "Дій вдома". Это дозволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.