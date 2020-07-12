Венгрия ужесточает ограничения на границах

Венгрия 12 июля объявила о введении с 15 июля новых ограничений на своих границах, вызванных вспышками коронавируса в нескольких странах. Целью ограничений является недопущение носителей вируса в Венгрию

Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра страны Гeргей Гуляш, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно новым правилам, на границах будут проверять состояние здоровья граждан Венгрии, которые возвращаются из стран, внесенных в "желтый" и "красный" списки (где сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19). И даже если граждане не являются инфицированными, им все равно придется отбыть 14 дней в карантине. Самоизоляции можно избежать, если гражданин может предъявить два негативных теста на коронавирус, сделанные в последние пять дней.

Такие правила касаются и иностранцев, прибывающих в Венгрию из стран "желтого списка". Иностранцам из стран, внесенных в "красный список", въезд в Венгрию будет запрещен. Это касается и украинцев, так как Украину, а также Албанию, Черногорию и некоторые другие страны венгерские власти внесли именно в "красный список".

К "желтому списку" относятся, среди прочих стран, Сербия, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. От ограничений освобождены транзитные путешественники, работники транспортной отрасли и деловые людей, которые едут в командировку, хотя их состояние здоровья также будут проверять.

В мае Венгрия отменила большинство карантинных ограничений и открыла границы с государствами ЕС. По состоянию на 12 июля в стране зафиксировано 4 234 случая COVID-19, от болезни умерли 595 человек.