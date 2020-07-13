Илон Маск занял седьмое место в мировом рейтинге миллиардеров

Основатель Tesla Илон Маск опередил инвестора Уоррена Баффета в списке богатейших людей по версии Bloomberg, поднявшись на седьмое место.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Состояние Маска выросло более чем на $6 млрд в пятницу, 10 июля, после того как акции Tesla выросли на 10,8%. Бизнесмену принадлежит 20,8% акций компании, то есть его доля составляет около $60 млрд. Также Маск владеет долей в корпорации SpaceX.

Таким образом, состояние Маска оценивается в $70,5 млрд, Баффета - в $69,2 млрд. Состояние последнего на прошлой неделе сократилось, после того как он передал на благотворительность акции Berkshire Hathaway примерно на $3 млрд.

Маск имеет шансы стать самым богатым человеком в мире: сейчас им является глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд).

Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс ($116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).

На четвертой строчке глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($92,6 млрд), за которым идет бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($76,8 млрд).

На шестом месте сооснователь Google Ларри Пейдж ($72,2 млрд).