Цены на нефть опускались ниже $43 за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают снижение, новости о планах ОПЕК+ по добыче сдерживают настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,67% — до 42,95 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,69% — до 40,27 доллара за баррель.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о возможном намерении ОПЕК+ с августа начать наращивать добычу нефти на фоне сигналов восстановления спроса. Саудовская Аравия и большинство других участников альянса поддерживают ослабление сокращений, отметило издание.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Рынки ожидают и встречи комитетов ОПЕК+. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC).

"Запланированное ослабление снижения добычи ОПЕК+ в следующем месяце и вероятное восстановление добычи в США может усилить давление со стороны предложения," — приводит агентство Рейтер мнение старшего стратега по мировым рынкам AxiCorp Стивена Иннеса.