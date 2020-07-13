БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54%

Тариф

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в субботу с целью обеспечить наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП "Гарантированный покупатель").

При этом проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Возможность снизить тариф появилась благодаря планам НЭК взять кредитные средства у международных финансовых организаций (МФО), что позволит снизить единомоментную нагрузку на потребителей и параллельно рассчитаться с долгами в соответствии с подписанным между правительством Украины и "зелеными" меморандумом.

В то же время по просьбам представителей бизнеса и народных депутатов комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа. После проведенного в перерыве заседания совещания глава регулятора Валерий Тарасюк сообщил, что "Укрэнерго" проведет дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.

По словам главы НЭК Владимира Кудрицкого, банки будут готовы обсуждать пересмотр параметров финансирования при условии принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят сбалансировать ситуацию на рынке, и изменения Кабинетом министров модели возложения специальных обязательств.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планировало привлечь у Европейского банка реконструкции и развития EUR128 млн (3,8 млрд грн), у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – EUR92 млн (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

На погашение долгов перед зеленой генерацией также будут направлены средства, полученные компанией от продажи межгосударственных сечений в размере 1,4 млрд грн, что станет возможным после принятия рассматриваемого в Верховной Раде соответствующего законопроекта. Также погашение долгов планируется за счет введения акциза на электроэнергию для производителей ресурса из ВИЭ на уровне минимум 3,2%, что принесет свыше 1,5 млрд грн в год.

Как сообщалось, согласно предварительному проекту решения Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен был увеличится со 155,4 грн до 596,48 грн за МВт-ч или почти в четыре раза.

По расчетам потребителей, конечный тариф на электроэнергию для крупных промышленных предприятий вырастит с 1,5 до 2 грн за кВт-ч.

Напомним, 17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в три раза.

10 июня Кабмин подписал меморандум с объединениями предприятий ВИЭ о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%. Для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для компенсации по "зеленому" тарифу.

Напомним, что при запуске оптового рынка электроэнергии в 2019 году тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" был определен на уровне 356,4 грн/МВт. Тогда крупные потребители заявили о том, что такой рост тарифа лишает их рентабельности.

В результате, ферросплавная группа компаний Игоря Коломойского через суд заблокировала действие решения НКРЭКУ для предприятий группы. Общая сумма неуплаты составила 420 млн грн.

Теперь ждите повышение цен на украинские товары и инфляцию. И поцелуйте Ахметова и КО в сраку с его *зелеными тарифами*. Даже не представляю кто будет в дальнейшем покупать украинские товары если они уже дороже европейских. Про качество наших товаров уже молчу
13.07.2020 10:43 Відповісти
А чого не пропонуєте цілувати Коломойського і Кло з його ("державним") "Укренерго"?
13.07.2020 12:39 Відповісти
Коломойского ,вроде, постоянно в зубах носят,а про Аметова молчок при всех властях.Он главный благодетель Украины.Только непонятно откуда у него постоянно растут такие доходы.
13.07.2020 16:17 Відповісти
спасибо! одним словом... дочекалися....
13.07.2020 14:31 Відповісти
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в субботу с целью обеспечить наличие средств у компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (через ГП "Гарантированный покупатель")////////////////////////////////////\ Т.е в 2018 г вопреки Конституции Украины (ст13),без референдумов и др.законных механизмов народного волеизъявления преступным антигосударственным путем, ГОС,РЕГУЛИРОВАНИЕ БАЛАНСОВ было передано вновь образованным рукозадым и опилкоголовым паразитическим прокладкам-АО,ООО "Рога и копыта"между гос.производителями эл.энергии АЭС,ТЭЦ и ГЭС и потребителями-бытовыми и промышленными.А чтобы запутать отчетность ,создать хаос и неразбериху были введены "троянские кобылы"-"альтернативно-зеленые негодяи",которые пинками были выгнаны с ЕС как затрантые и никогда не окупаемые ,вредящие экологии нахлебники. У нас их приняли с распростертыми объятиями,отдали заработанные гос.предприятиями 60 млрд.грн!!!??? на "харчевание" этим "зеленым " паразитам как за счет "ГП",так и АЭС,ГЭС и ТЭЦ. Причем чудодейственным "рынком" тут и не пахло-махровые коррупционные схемы открытого разграбления и доведения до банкротства гос.предприятий никто и не пытался скрыть. НКРЕКП открыто крышевало негодяев,обязав ГП "Гарантированный покупатель" к уже имеющимся схемам грабежа бюджета (60 млрд.грн)через "субсидии","льготы" и пр выплаты,посадить на свою шею еще "эффективных частных собственников",вопреки всем законам конкуренции. НКРЕКП обязало гос.предприятие "Гарант.Покуп" покупать ненужную и по сути ворованную "альтернативно-лохотронную" энергию в 3 раза дороже той же атомной,причем даже не оставляя средств последней на зарплату. Сам этот вопиющий факт издевательства над экономикой Украины заслуживает отдельной оценки соответствующих структур. Предварительно в руководстве АЭС были кадровые рокировки, заменены "часы на трусы"- "говорящие головы" ,которым видимо была поставлена задача довести до банкротства успешную и непотопляемую отрасль,созданную умными людьми еще при плановой экономике,через комплекс тщательно продуманных ходов и кадровых перетасовок. А все последствия этой коррупционной "движухи" повесили на шею бытовых потребителей,оставив реальных паразитов-глистов АО,ООО и пр "Рогов с копытами"(платежка №1) без последствий,хотя разогнав эти бесполезные паразитические структуры,никак не влияющие на "рыночное" ценообразование,отменив антиконституционные законы 2018г и вернув гос.регулирование БАЛАНСОВ можно было бы спасти катастрофическую ситуацию в ТЭК. Что умиляет,что реальные работяги -облгазы и облэнерго(платежка №2) были продставлены негодяями под гнев потребителей,как зиц-председатель Фунт пострадал в свое время за контору "Рога и копыта".История повторяется.Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3207675
13.07.2020 18:03 Відповісти

