В Украине за сутки выявлено 612 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено 612 новых случая заболевания коронавирусом, 385 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 54 133 человек, выздоровевших – 26 503, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 398 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 232 человек, что на 212 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 7107 (за сутки 104), Киеве – 6238 (за сутки 56), в Черновицкой области – 5161 (за сутки 21), в Ривненской области – 4697 (за сутки 99), в Закарпатской области – 3988 (за сутки 79).

12 июля сообщалось о 678 новых случаях заболевания Covid-19; 11 июля было 800 новых инфицированнных, 10 июля – 819, 9 июля - 810 новых случаев заболевания; 8 июля было 807 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.