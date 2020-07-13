В Польше на выборах победил действующий президент Дуда

Действующий президент Польши Анджей Дуда заручился большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 51,21% избирателей.

Его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,79% голосов.

Такие данные привел в понедельник председатель Государственной избирательной комиссии Польши Сыльвестер Марциняк на основании обработки 99,97% протоколов.

По его словам, к настоящему времени в систему госизбиркома не поступили протоколы с пяти участков в Польше и девяти - из-за рубежа - из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

Марциняк отметил, что, вероятно, они поступят в ближайшие два-три часа.