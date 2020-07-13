В Польше на выборах победил действующий президент Дуда
Действующий президент Польши Анджей Дуда заручился большей поддержкой избирателей во втором туре выборов главы государства, за него отдали голоса 51,21% избирателей.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Его конкурент, представитель оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получает 49,79% голосов.
Такие данные привел в понедельник председатель Государственной избирательной комиссии Польши Сыльвестер Марциняк на основании обработки 99,97% протоколов.
По его словам, к настоящему времени в систему госизбиркома не поступили протоколы с пяти участков в Польше и девяти - из-за рубежа - из Брюсселя, Лондона и Манчестера.
Марциняк отметил, что, вероятно, они поступят в ближайшие два-три часа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
51,21% + 49, 79% = 101%