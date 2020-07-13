Суд отказался рассматривать иск против Рожковой по делу "Платинум Банка"

Хозсуд Киева вернул Фонда гарантирования вкладов Украины без рассмотрения его исковое заявление к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Среди ответчиков были в т.ч. Екатерина Рожкова (экс-и.о. Главы правления Платинум Банка, нынешний и.о. главы НБУ, первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления" Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (экс-глава наблюдательного совета), другие лица.

НБУ признал "Платинум Банк" неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию.

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов Платинум Банка – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн. На 01.06.2020 вкладчикам "Платинум Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).

Суд решил, что Фонд гарантирования не обосновал основания для объединения исковых требований.

Фонд обосновывает иск тем, что экс-должностные лица "Платинум Банка", "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившегося в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 14,8 млрд грн, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

В Фонде также отмечают, что среди таких решений были как кредитование некоторых компаний, так и "заведомо убыточные активные операции": продление конечных сроков возврата кредитных средств (которые не были возвращены банку); перенос сроков уплаты процентов с уменьшением ставки за пользование кредитными средствами; по денежным обязательствам заемщиков, юридических лиц, на значительные суммы под неликвидное обеспечение в виде имущественных прав по договорам поставки, залога ценных бумаг и обеспечения, стоимость которого не могла полностью покрыть денежные обязательства заемщиков.

В Фонде считают, что совершение таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушению нормативов НБУ, банкротству "Платинум Банка", причинению ущерба банку, вкладчикам и другим кредиторам, в т.ч. ФГВФЛ.

17 июня Хозсуд дал Фонду гарантирования пять дней на устранение недостатков искового заявления, в т.ч. обоснования оснований для объединения исковых требований.

В 2017 году Рожкова таким образом комментировала информацию ФГВФЛ, что 95,5% кредитного портфеля юрлиц в "Платинум Банка" - это были инсайдерские займа:

"Кредитование предприятий осуществлялось в иностранной валюте и на рыночных условиях. Однако, вследствие ухудшения финансово-экономической ситуации в Украине, рост курса иностранной валюты, банком было осуществлено реструктуризацию задолженности предприятий путем продления сроков погашения задолженности и снижение процентной ставки.

В мае 2015 года года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц, в результате чего "Платинум Банком" в июня 2015 года связанными с банком лицами признано определенных заемщиков. Перечень связанных с банком лиц в дальнейшем откорректирован и согласован Национальным банком Украины".