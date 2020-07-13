Общественная телекомпания Украины погасила долг в 10 миллионов евро

Национальная общественная телерадиокомпания Украины полностью погасило задолженность государства в размере 10,5 млн евро перед АО "Евроньюс".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НОТУ сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий акт о сверке взаимных расчетов и отсутствии задолженности Национальной общественной телерадиокомпании Украины перед АО "Евроньюс" был подписан сторонами 10 июля.

Отмечается, что соответственно с гарантией, которую АО "Евроньюс" направило НОТУ и Министерству юстиции Украины, компания обязуется подать все необходимые заявления для закрытия исполнительного производства и всех судебных дел в Швейцарии в течение трех рабочих дней с момента получения последнего платежа. Такие действия АО "Евроньюс" позволят вернуть государству 15 млн евро финансовой гарантии, которая выделялась для проведения "Евровидения 2017".

"По информации АО "Евроньюз", первые заявления уже подано, и НОТУ следит за выполнением указанных обязательств для скорейшего возвращения государству арестованных 15 млн евро", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле Кабмин разрешил НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

В феврале Исполнительная служба наложила арест на все счета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) из-за долга перед "Евроньюс", что заблокировало нормальную работу телевещателя.

В НОТУ поясняли, что указанный долг перед "Евроньюс" возник из-за принятого еще в 2010 году правительством Азарова решения создать украиноязычную версию международного канала "Euronews", на что было потрачено 20 млн евро в 2010-2013 годах. Однако во втором полугодии 2013 года уплаты прекратились, а в 2015 году договор был расторгнут, долг на тот момент составил 10,5 млн евро. В дальнейшем правительство отказалось предусматривать средства для выплаты этого долга в госбюджете.

В свою очередь "Евроньюс" начал подавать судебные иски против НОТУ на территории Украины и Швейцарии, где по иску АО "Евроньюс" были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместил Госрезерв Украины как гарантию проведения в Украине конкурса "Евровидение" в 2017 году. Сейчас Минюст оспаривает арест средств в Швейцарии.