Импорт нефти в Украину увеличился в 2,4 раза

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 2,4 раза (на 453,817 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 773,515 тыс. тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной таможенной службы, в первом полугодии импортировано сырья на $264,688 млн, что в 1,6 раза больше, чем за январь-июнь-2019 ($165,235 млн).

В т.ч. из Азербайджана поступило сырье на $170,783 млн (доля – 64,52%), США – на $48,338 млн (18,26%), Ливии – на $45,555 млн (17,21%), других стран – $0,012 млн (0%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-июне 2020 года и в 2019-м не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 – 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 – 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в 2014 – 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн, в 2015 – 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн, в 2016 – 515,954 тыс. тонн на $173,835 млн, в 2017 – 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн, в 2018 – 766,832 тыс. тонн на $431,735 млн, в 2019 – 790,628 тыс. тонн на $405,748 млн.