Рада проведет еще одно внеочередное заседание, – Разумков

Еще одно внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение главы Верховной Рады о созыве внеочередного заседания Верховной Рады завтра в 15 часов… по требованию 158 народных депутатов Украины", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он сообщил, что перечень вопросов для внеочередного заседания во вторник уже определен и в ближайшее время "будет донесен до народных депутатов Украины".

Как сообщалось, в понедельник в 14.00 также начнется внеочередное заседание парламента.

