Суд открыл делу об отборе руководителя "Укрспирта"

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность министерства относительно непринятия решения об объявлении отбора руководителя особо важного для экономики Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", - сообщает суд.

Также истец просит суд обязать Минэкономики в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения по делу объявить отбор на должность руководителя указанного предприятия.

Как сообщалось, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 17 июня подписал приказ об увольнении и. о. главы ГП "Укрспирт", а потом отменил это решение другим приказом, поскольку глава госпредприятия Сергей Блескун находился в отпуске.

Напомним, Министерство развития экономики объявило конкурс на должность главы ГП "Укрспирт" еще в ноябре 2019 года, назначив и.о. главы госкомпании Сергея Блескуна.

Блискун с 2008 по 2013 год руководил коммерческим департаментом крупного производителя алкоголя компании Nemiroff, в 2014-2015 годы работал заместителем директора "Укрспирта".

С 2017 года занимал должность гендиректора производителя чая и кофе ООО "Компания Май Украина", с ноября 2016 года по апрель 2017 год возглавлял дом марочных коньяков "Таврия", до этого был директором ликеро-водочного направления группы компаний PetRus.