Цены на газ в Европе снижаются из-за стабильных поставок СПГ

Тенденция к медленному восстановлению спотовых цен на газ на европейском рынке, которая четко прослеживалась весь июнь, в июле оказалась переломлена увеличившимся притоком сжиженного природного газа (СПГ) на европейские терминалы.

Динамика цен на главной европейской площадке - голландской TTF - напрямую связана с поступлением газа с терминала в Роттердаме GATE LNG в газотранспортную сеть. Он в июле 2020 года растет по отношению к июлю 2019 года на 22%, при том, что в целом по Европе рост составляет всего 3%. В июне поставка СПГ через терминалы Европы снижалась на 11%, а том числе на терминал в Нидерландах - на 74%.

Прошлую неделю цены с поставкой "на день вперед" цена на TTF завершили снижением до $55 млрд куб. м с максимального значения за лето в $67, зафиксированного в конце июня.

Спотовые индексы (правда более долгосрочные) имеют значительный вес в контрактном портфеле "Газпрома". В мае, когда средняя цена на TTF упала до $52, экспортная цена "Газпрома", по данным ФТС, снизилась до $94 за тысячу кубометров, что уже не покрывает суммы затрат на добычу, транспортировку, налоги и экспортную пошлину (по подсчетам "Интерфакса", это не менее $100 на тысячу кубометров).

Крупный поставщик СПГ в Европу "Ямал СПГ" с 21 мая по 15 июня проводил плановый ремонт с поочередным остановом второй и третьей технологических линий на 12 суток каждая. В результате если в мае на терминалы Европы пришло 22 танкера с Ямала, то в июне только 14, свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg. Кроме того, в июне увеличивалось число операций перегрузки ямальского СПГ с танкеров ледового класса Arc7 на обычные газовозы для поставок на другие рынки.

Еще одна причина снижения цен - это заполненность подземных хранилищ газа в Европе. На последнюю отчетную дату, 10 июля, они были "забиты" на 82,61% (в тот же день 2019 года было 76,65%, а 2018 - 54,10%).

А, к примеру, в крупном ПХГ в Нидерландах Бергермеер, где "Газпром" (MOEX: GAZP) держит большие объемы хранения, на прошлой неделе уровень запасов достигал 97,61%. Но несколько снизился после того как "Газпром" перевел его в отбор на время ремонта газопровода "Ямал-Европа".