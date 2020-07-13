Китай ввел санкции против американских сенаторов
Китай объявил в понедельник о введении санкций против американских законодателей, включая сенатора-республиканца Марко Рубио.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
Санкции приняты Китаем в ответ на меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунйин сказал о санкциях в ходе ежедневного брифинга.
