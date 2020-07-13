БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
462 0

Китай ввел санкции против американских сенаторов

Китай ввел санкции против американских сенаторов

Китай объявил в понедельник о введении санкций против американских законодателей, включая сенатора-республиканца Марко Рубио.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Санкции приняты Китаем в ответ на меры Вашингтона против высокопоставленных китайских чиновников в связи с предполагаемыми нарушениями прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунйин сказал о санкциях в ходе ежедневного брифинга.

Китай (2204) США (5062)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 