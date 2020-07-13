ДТЭК Ахметова будет поставлять уголь на "Центрэнерго" по цене "Роттердам+"

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Добропольеуголь" 13 июля начинают работать после 4-месячного простоя после подписания контракта с государственным "Центрэнерго" на поставку угля из этих шахт.

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к импортному паритету (формула "Роттердам +")", – сообщил гендиректор компании.

По словам Сахарука, купить уголь на более выгодных условиях в Украину "Центрэнерго" не сможет, потому что это на 20% дешевле угля государственных шахт.

Как сообщалось, в конце минувшей недели государственное ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.

Всю неделю в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.