Зеленский подписал закон о бюджетной поддержке креативных индустрий

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Креативные индустрии, учреждения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса", – отметил Зеленский во время подписания документа.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 июня приняла закон о поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Законом предусмотрено предоставление грантов для поддержки культуры, креативных индустрий и туризма, а также льготы для телеканалов и радиостанций. В частности, закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию на время карантина, отменяет временные тарифы роялти организаций коллективного управления авторскими правами.

Документом также установлено снижение платы за аренду имущества по требованию нанимателя учреждения культуры в течение всего времени, когда оно не могло использоваться.

Закон также распространяет господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может составлять до 100% включительно общей сметной стоимости.

Кабинет Министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления господдержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры.

Кабинет министров на заседании 8 июля выделил 1 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на гранты в сфере культуры и креативных индустрий.