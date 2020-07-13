СЕТАМ продал 20 арестованных самолетов за 2,6 миллиона. ИНФОГРАФИКА

Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины) 20 самолетов на общую сумму 2,63 млн грн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

Арестованные самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате.

"С молотка ушли "кукурузники", легкомоторных и реактивные воздушные суда. Прирост цены в ходе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено - 782 тыс 349 грн", - говорится в сообщении.

"Вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками по зарплате. Остальное пойдет на погашение других финансовых обязательств должника", - отметил генеральный директор СЕТАМ Александр Мамро.