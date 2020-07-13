БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шмыгаль передумал назначать вице-премьером директора фирмы военного академика из России

Кабинет министров отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего проекта постановления №3827 на сайте Верховной Рады.

В частности, в данных о этапах прохождения документа указано, что он отозван 13 июля. 

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Уруский возглавляет компанию "Прогресстех-Украина", которая в том числе сотрудничает с американской Boeing. Однако конечным бенефициаром "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий. Ранее Уруский также возглавлял ГКАУ, работал в "Укроборонпроме", СНБО и Минпроме.

Шмыгаль собрался оккупанту воду подавать по приходу. Что можно от него требовать.
13.07.2020 14:30 Відповісти
Есть две адекватные кандидатуры: Сиренко и Немилостивый. Сиренко до последнего боролся за сохранение Минпромполитики и агентства по вопросам ОПК, потом был вынужден принимать участие в созднии ДК Укроборонпром. Немилостивый работал Зам. Министра - все время занимался ОПК. Выбирайте среди этих двух. Панаиотиди - очень хочет, но она левая тетка "ни о чем".
13.07.2020 16:27 Відповісти
ВИДИМО УЛУССКИЙ))
13.07.2020 20:51 Відповісти
Цей "ПРОГРЕСТЕХ"- ДУЖЕ цікава організація. Він схожий на кацапського троянського коня в Україні під прикриттям BDC. І "ПРОГРЕСТЕХ УКРАЇНА", який часто називають Боїнг-Україна, був реанімований одразу після запровадження санкцій проти кацапів, так би мовити, для підстраховки. І хоч де-юре це - українська фірма, де-факто весь менеджмент мацкальський. Керівництво проектами замикається не на Сіетл, а на косорилію. Отака куйня, любі малята.
14.07.2020 01:03 Відповісти
Еще один смылся от ЗЕли.
14.07.2020 06:12 Відповісти

