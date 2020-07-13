Еврокомиссия одобрила план спасения авиакомпании KLM на 3,4 миллиарда евро
Еврокомиссия в понедельник сообщила, что одобрила план спасения на сумму 3,4 миллиарда евро ($3,85 миллиарда), в июне обещанный авиакомпании KLM правительством Нидерландов.
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.
После многомесячных споров с Францией о роли, которую каждая страна должна играть в плане, правительство Нидерландов сообщило, что поддержит "дочку" Air France-KLM банковскими кредитами на 2,4 миллиарда евро с госгарантиями и предоставит 1 миллиард евро в виде прямого займа.
