"Райффайзен Банк Аваль" сменит название
"Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг, планирует, в частности, сменить название на Raif.
Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет. Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть когда мы говорим: "Raif – так проще", действительно будет: "Raif – так проще", – рассказал Писарук.
"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5 место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такие переименования просто так не проходят.
Но пересичным можно вешать лапшу, что это только для простоты.