"Райффайзен Банк Аваль" сменит название

"Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг, планирует, в частности, сменить название на Raif.

Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет. Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть когда мы говорим: "Raif – так проще", действительно будет: "Raif – так проще", – рассказал Писарук.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5 место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.