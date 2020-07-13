БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Райффайзен Банк Аваль" сменит название

"Райффайзен Банк Аваль" проводит ребрендинг, планирует, в частности, сменить название на Raif.

Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы недавно запустили наш новый бренд-код, новое позиционирование, с которым банк будет жить и работать в следующие несколько лет. Наш новый стиль, новая айдентика помогут нам не только подчеркнуть нашу уникальную позицию на рынке, но и динамично достигать легкой доступности к нашим сервисам и их удобства. То есть когда мы говорим: "Raif – так проще", действительно будет: "Raif – так проще", – рассказал Писарук.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5 место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

+7
Rafik - вообще бомба !
13.07.2020 20:28
+5
Та чего уже мелочиться - давайте уже сразу РАЙХ !
13.07.2020 17:35
+4
Р - это еще проще.

Такие переименования просто так не проходят.
Но пересичным можно вешать лапшу, что это только для простоты.
13.07.2020 18:11
Та чего уже мелочиться - давайте уже сразу РАЙХ !
13.07.2020 17:35
Хорошо что такие как ты не у правления банка. Наполеонец ты наш.
13.07.2020 18:31
а що reich - багатий в дойчів, то таке...
13.07.2020 18:45
А что райх..вон австрия пишется ..Остенрайх и ниче )))
14.07.2020 10:29
А я разве против...?
14.07.2020 19:40
Р - это еще проще.

Такие переименования просто так не проходят.
Но пересичным можно вешать лапшу, что это только для простоты.
13.07.2020 18:11
Покупайте джинсы только в банке "Райффайзен Банк Аваль" сменит название - Цензор.НЕТ 7520
13.07.2020 18:26
Учитывая мутную историю с "автокатастрофой" его бывшего владельца, я не удивляюсь.
13.07.2020 18:40
Rafik - вообще бомба !
13.07.2020 20:28
их советчиков по нейролингвистике нужно гнать в шею. по доброму )
13.07.2020 22:51
Rafik не учом не увинават.
14.07.2020 10:16
ну хоть не "рай"
14.07.2020 10:29
Идиотизм какой-то.... Ну ладно зубную пасту пять раз в месяц переименовывают как "новую, улучшенную", но банк....
14.07.2020 10:51
ну наверное "Аваль " должен кому то больше , чем должны ему ...
14.07.2020 11:13
Тот момент когда реально ПОХ !
13.08.2020 08:40

