Turkish Airlines увеличит количество маршрутов в Украину в 2 раза

Авиакомпания Turkish Airlines в августе увеличит маршрутную сеть в Украине в два раза - с трех до шести направлений.

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Со 2 августа она возобновит полеты из Стамбула в Харьков, Запорожье и Херсон. Таким образом, Turkish Airlines полностью восстановит докризисную маршрутную сеть из крупнейшего аэропорта Турции в Украину.

Рейсы в Харьков будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Новый график для Запорожья предусматривает рейсы три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям, для Херсона - два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Полеты в украинские города будут выполняться по смешанному расписанию в дневное и вечернее время. Это сделано для обеспечения большего варианта стыковок через Стамбул в другие города Турции и мира.

С начала июля Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Киев (аэропорт "Борисполь"), Львов и Одессу.

Турция разрешает гражданам Украины пересадку в Стамбуле на другие рейсы, а также пересечение границы при наличии медицинской страховки, покрывающей лечение COVID-19. У всех прибывших проверяют температуру, а пассажирам с симптомами заболевания проводят тест на коронавирус.